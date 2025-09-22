Samo ljubov

Festival Modro i zeleno u Makarskoj obilježio je rođendan Milana Mladenovića dodjelom nagrade za najbolju pjesmu, koju je osvojila Elena Vasova. Prvi dan su nastupili Fit, Letu štuke i LHD, dok su drugi dan oduševili Nemeček, Rundek i Ekipa te Koikoi. Atmosfera je bila odlična, publika raspjevana, a festival je spojio glazbenu prošlost i novu generaciju, uz savršeno more i sunce. Idealno za ljubitelje EKV-a i novih zvukova. Kao pobjednica Elena Vasova dobila je novčanu nagradu u iznosu od 3.000 eura, čeka je uskoro promotivni TV nastupu u showu “24 Minuta sa Zoranom Kesićem”, te niz festivalskih koncerata u regiji tijekom ove i iduće godine među kojima će biti i SHIP u Šibeniku. Muzika, Ravno do dna