Oj javore!

Na koncertu u Boogaloou mogao se čuti i primjer kako zvuči bend koji još nije uspio pronaći svoje unutrašnje bilo, a to je bila predgrupa Kosan koja isto broji nemali broj članova. Plivaju oni u nekoj vrsti etno psihodelije, ali je kao krajnji produkt to sve kaotično. Da se razumijemo, voli publika i „kaotično“, ali ne bez groovea. Razlika između njih i Kriesa bila je nebo i zemlja. Kries su nakon njih zvučali kao neki Rolling Stonesi iz kamenog doba koji kao da imaju u živom sjećanju kako tutnji stampedo mamuta i sve to zorno dočaravaju svojom glazbom. Sedam godina je prošlo od albuma „Selo na okuke“ i jest da većini njih koji su na koncertu Kriesa to nimalo ne smeta, jer zadovoljština nikad ne izostaje, no bend je očigledno na pragu novog kreativnog poglavlja. Zoran Stajčić za Ravno do dna.