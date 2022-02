„Radnička cesta“ je prva hrvatska predstava koja je zaživjela u digitalnom prostoru i to po pravilima tog istog digitalnog okruženja. Umjesto u činove, podijeljena je u 15 fragmenata koji su podignuti na posebno kreiranu web stranicu, ali i na Instagram i time prilagođena i za gledanje preko smartphonea u bilo kojoj prilici i s prekidima. Inovacija leži i u načinu snimanja predstave. Snimljena je u potpunosti smartphoneom i to dinamično i efektno. Radnja je smještena u ‘gluho doba noći’ u jednoj od podzemnih garaža nekog od poslovnih nebodera u zagrebačkoj Radničkoj cesti. U novom mileniju nekadašnji radnički internacionalisti počinju braniti teze karakteristične za nacionalni lokalpatriotizam. Ravno do dna

