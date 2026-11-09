Brži od metka, skuplji od zlata

Aplikacija Positional se specijalizirala za prikaz lokacijskih podataka, ali nudi i dodatne alate koji mogu biti korisni i važni za sve koji se često kreću i važno im je snalaženje u prostoru. Za svaku lokaciju moguće je doznati točne geografske koordinate, adresu, nadmorsku visinu. Aplikacija ima ugrađeni sat, kompas i libelu. Može se koristiti i za praćenje smjera kretanja, praćenje prijeđenog puta, bilježenje rute i sve je moguće podijeliti s drugima. Osim praktičnosti, aplikaciju krasi lijepo, uglađeno i jednostavno sučelje. Osnovna inačica je besplatna, a puno izdanje stoji 2,79 eura. (Bug)