Motorola predstavila Signature 27: Najbrži Android s vrhunskim kamerama i paprenom cijenom - Monitor.hr
Danas (13:00)

Brži od metka, skuplji od zlata

Motorola predstavila Signature 27: Najbrži Android s vrhunskim kamerama i paprenom cijenom

Motorola je službeno predstavila svoj novi flagship, model Signature 27, koji slovi za najbrži Android telefon na svijetu zahvaljujući pokretačkom čipu Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Ističe se OLED zaslonom vršne svjetline do 12.000 nita, Bang & Olufsen zvukom te naprednim sustavom kamera s novim “EVS senzorom pokreta” i Sonyjevim glavnim senzorom od 50 MP, čime je zauzeo visoko drugo mjesto na DxOMark ljestvici. Uređaj u prodaju stiže 19. studenog po cijeni od 1.599 dolara, što ga svrstava među najskuplje klasične pametne telefone na tržištu. PetaPixel


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