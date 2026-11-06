Nisu samo ptice serice
Mozak goluba i umjetna inteligencija rade na identičnom principu
Nova studija psihologa sa Sveučilišta u Iowi otkrila je da mozak goluba funkcionira iznenađujuće slično umjetnoj inteligenciji na osnovnoj razini. Kroz testove kategorizacije, golubovi su metodom pokušaja i pogrešaka te prepoznavanjem uzoraka postigli 70% točnosti – bez korištenja složene logike. Jednako kao i AI, ptice oslanjaju svoje “razmišljanje” na stvaranje asocijacija. Iako računala daleko nadmašuju golublji mozak zbog ogromne memorije, u podlozi oba sustava leži isti mehanizam. Ranija istraživanja već su potvrdila njihove sposobnosti: golubovi razlikuju slike Picassa i Moneta, broje, prepoznaju riječi pa čak i otkrivaju rak na radiološkim snimkama. Green