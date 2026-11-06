Mozak goluba i umjetna inteligencija rade na identičnom principu - Monitor.hr
Danas (20:00)

Nisu samo ptice serice

Mozak goluba i umjetna inteligencija rade na identičnom principu

Nova studija psihologa sa Sveučilišta u Iowi otkrila je da mozak goluba funkcionira iznenađujuće slično umjetnoj inteligenciji na osnovnoj razini. Kroz testove kategorizacije, golubovi su metodom pokušaja i pogrešaka te prepoznavanjem uzoraka postigli 70% točnosti – bez korištenja složene logike. Jednako kao i AI, ptice oslanjaju svoje “razmišljanje” na stvaranje asocijacija. Iako računala daleko nadmašuju golublji mozak zbog ogromne memorije, u podlozi oba sustava leži isti mehanizam. Ranija istraživanja već su potvrdila njihove sposobnosti: golubovi razlikuju slike Picassa i Moneta, broje, prepoznaju riječi pa čak i otkrivaju rak na radiološkim snimkama. Green


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08.07.2023. (12:00)

Golubovi i ostale ptice serice

Kako riješiti problem ptičjeg izmeta na zgradama

U Facebook grupi Predstavnici suvlasnika u nekoliko je navrata postavljeno pitanje – tko rješava problem s pticama i s ptičjim izmetom po zgradama, balkonima, terasama. Dok iz ministarstva napominju koje su vrste zaštićene, iz udruge BIOM savjetuju da se divlje ptice ne hrane bilo gdje i bilo kada, odnosno da se osigura mjesto na koje mogu sigurno sletjeti i jesti. Preporučljive su zelene površine na kojima nema zdravstvenih rizika. Pri prevenciji dolazaka ptica na balkone postoje različita rješenja, poput mreža ili šiljaka, koja onemogućavaju slijetanje i gniježđenje na mjestima na kojima ljudima ptice smetaju, što je bolje od rezanja grana. Za sprečavanje gniježđenja koriste se i sprejevi, repelenti čiji miris ptice odbija. Zgradonačelnik

01.12.2022. (19:00)

Ptice serice

Bukurešt ‘zapošljava’ obučene ptice za istjerivanje golubova iz parkova

Golubovi sve češće nose status neprijatnih životinja u bilo kojem gradu da se nalazite. Nastanjuju se na raznim mjestima, fekalijama uništavaju gradske infrastrukture, a nerijetko prenose i bolesti. S time su se u koštac primile rumunjske vlasti koje su se u glavnom gradu odlučile na nesvakidašnji potez. Naime, u Bukureštu će trenirane ptice grabljivice biti u službi tjeranja golubova. Projektna ideja u Bukureštu proizašla je iz gradskog participativnog proračuna, dijela proračuna koji lokalne vlasti izdvajaju za prijedloge građana. Želimo osigurati da ljudi mogu provoditi svoje slobodno vrijeme u civiliziranom parku, gdje mogu uživati ​​u prirodi, ali i čistoći koju tamo očekuju… Green

07.05.2016. (13:30)

Video: 2.000 golubova s LED svjetlima na noćnom nebu New Yorka

16.03.2016. (21:51)

Zlatne ptice

Sirijski krijumčari prodaju golubove po 15 tisuća dolara

BBC donosi zanimljivu priču o sirijskim krijumčarima golubova. Riječ je o posebnim sortama golubova od kojih jedan vrijedi oko 15 tisuća dolara. Zbog toga ptice žive na visokoj nozi, nose dijamantne ogrlice, svaka živi u svom klimatiziranom kavezu i imaju svog veterinara. Za cijelu kolekciju vlasnik bi morao platiti milijun dolara.

15.03.2016. (21:39)

Golubovi (s ruksacima) nadgledaju kvalitetu zraka nad Londonom

05.08.2015. (08:34)

Proslava Oluje danas u Kninu

Cjelodnevnim programom u Kninu svečano se obilježava 20. obljetnica vojno-redarstvene akcije Oluja, Dan pobjede i hrvatskih branitelja (prijenos se može pratiti na danpobjede.hrt.hr). Proslava je počela budnicom ulicama grada. Rano ujutro dvije tisuće golubova poletjelo je iz Knina prema Vukovaru i iz Vukovara prema Kninu. Putnicima u Knin policija sugerira alternativne pravce kako bi se izbjegla gužva. “Posebno bih želio istaknuti da mi je jako drago da su u mimohodu sudjelovali ratni veterani, unatoč velikom pritisku jednog dijela branitelja koji prosvjeduju i kojima je sada sigurno žao što nisu sudjelovali. Sudjelovalo je i 68 Vukovaraca koji su dobili telefonske pozive s prijetnjama i s ucjenama da ne sudjeluju, da su jugofili, četnici, jugonostalgičari… Sram ih može biti tko je to napravio”, komentira jučerašnji mimohod ministar Matić.