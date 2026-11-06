Nisu samo ptice serice

Cjelodnevnim programom u Kninu svečano se obilježava 20. obljetnica vojno-redarstvene akcije Oluja, Dan pobjede i hrvatskih branitelja (prijenos se može pratiti na danpobjede.hrt.hr). Proslava je počela budnicom ulicama grada. Rano ujutro dvije tisuće golubova poletjelo je iz Knina prema Vukovaru i iz Vukovara prema Kninu. Putnicima u Knin policija sugerira alternativne pravce kako bi se izbjegla gužva. “Posebno bih želio istaknuti da mi je jako drago da su u mimohodu sudjelovali ratni veterani, unatoč velikom pritisku jednog dijela branitelja koji prosvjeduju i kojima je sada sigurno žao što nisu sudjelovali. Sudjelovalo je i 68 Vukovaraca koji su dobili telefonske pozive s prijetnjama i s ucjenama da ne sudjeluju, da su jugofili, četnici, jugonostalgičari… Sram ih može biti tko je to napravio”, komentira jučerašnji mimohod ministar Matić.