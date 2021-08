We are the world

Nemali je broj glazbenika koji su kroz ono što najbolje znaju, a to su note i riječi pokušalo i još uvijek pokušava osvijestiti ljude na svim krajevima svijeta oko brige za okoliš i Zemlju. Popis pjesama je uistinu golem, a za neke možda nismo bili ni svjesni koja im je namjera, sve dok ih iz Green.hr nisu pomnije poslušali. Primjerice, pjesma “Take it Back” grupe Pink Floyd progovara o tome kako je naš planet živi organizam koji uistinu ima strpljenja tolerirati sve naše gluposti, no kad nam jednom uzvrati više nećemo imati nikakve šanse. Kanadska glazbenica Joni Mitchell jedne je godine ljetovala je na Havajima gdje iz njene sobe pucao pogled na krajolik s bujnom vegetacijom koju je presijecao kolnik. Kroz glavu joj je prošla rečenica “Asfaltirali su raj i napravili parkiralište”, a koja se i našla u pjesmi “Big Yellow Taxi“. Black Sabbath sa svojom pjesmom “Hole in the Sky” iz 1975. godine već je predvidjela ozonsku rupu, a Michael Jackson je otpjevao “Earth song”.