Ipak su stolice ispred bine ok ideja

John Raven se ne libi iskazivati duboke emocije boli nakon odlaska voljene (“Dealing with the pain”). Želi joj oprostiti premda mu je slomila srce, pokazati velikodušnost i ljudskost prijeko potrebnu u ovoj životnoj zmešanciji družeći se s frendovima koji mu savjetovaše da je bolje pobjeći (“I forgive her”), no vidi drame: pojavljuje se boginja (“Goddess of the flame”) i on jednostavno ne zna kuda će ga putevi odvesti. Djelo dostojno rejtinga Porina i svakojakih nagrada koje se hrane konzumerizmom, uzbudljivo i napeto, dramatično i neizvjesno, ali samo ako niste najpozornije slušali Phil Collinsa. Tek malo, malčice slabije od njega. S ovim drugim albumom J.R. August još nije dosegao tu kvotu jer je masovno prihvaćen i jao onome koji nešto loše zbori o njemu i njegovoj ucviljenoj patetici. Nisu oduševljeni na Terapiji novim albumom domaćeg autora.