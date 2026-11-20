Nevine face i još nevinije duše
‘Možeš vidjeti sve’, a zapravo ništa: Što duže gledamo Elizabeth Holmes, to nas bolje laže
Film počinje 2023., trideset četiri dana prije Holmesina odlaska u zatvor. Ona i njezin već spomenuti partner Billy Evans pozivaju filmsku ekipu u svoj dom u San Diegu, nudeći im potpunu, radikalnu, gotovo militantnu transparentnost. Kamere snimaju satima i danima iz svih mogućih rakursa i kutova, a film se postupno pretvara u trosatnu studiju ljudskog ponašanja, (samo)obmane, potrebe za kontrolom i raznih drugih vratolomija. U suvremenoj filmskoj industriji, u kojoj među autorima vlada (tupavo i neopravdano) uvjerenje da svaki film vrijedan gledateljske pažnje mora trajati koliko i opsada Sarajeva, Fielder i Oppenheim uspjeli su snimiti trosatni dokumentarac na čijoj odjavnoj špici bez pol frke pomislite da biste mogli gledat još najmanje toliko. Zrinka Pavlić za tportal