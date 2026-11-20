Novac od investitora uzela je pod uvjetima da ne mora otkriti kako funkcionira Theraneova tehnologija te da ima zadnju riječ prilikom donošenja odluka. Opsjednutost tajnošću proširila se na sve aspekte tvrtke do te mjere da je troje bivših zaposlenika tužila zbog otkrivanja poslovnih tajni. Osim toga, svatko tko bi posjetio prostorije tvrtke morao je potpisati ugovor, a prostorijama se kretati u pratnji osiguranja, čak i do WC-a. Po uzoru na Stevea Jobsa, Holmes je počela nositi dolčevite, postala je veganka i nikad nije išla na godišnji odmor. Kažu da je čak i njen netipično za ženu dubok glas bio dio pažljivo osmišljenog imidža kako bi se uklopila u dominantno muški poslovni svijet. Od zaposlenika je tražila da rade jednako kao i ona, a da bi ih potaknula da duže ostaju na poslu, počela je naručivati večere oko osam sati. Index…