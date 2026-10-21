Majstor neugode
Nathan Fielder: Od apsurdnih komičnih eksperimenata do pohoda na Oscar
Povodom izlaska dokumentarca o prevarantici Elizabeth Holmes (Jutarnji), Mental Floss donosi više o jednom od autora: Nathan Fielder poznati je kanadski komičar i redatelj, čuven po stvaranju iznimno neugodnih i apsurdnih situacija. Karijeru je započeo u srednjoškolskoj improv-grupi sa Sethom Rogenom, a proslavio se projektima Nathan for You, The Rehearsal i The Curse. Često spaja komediju s društvenom kritikom – pokrenuo je vlastitu modnu marku Summit Ice, a za potrebe serija naučio je i upravljati zrakoplovom Boeing 737. Njegov najnoviji dokumentarac You Can See Everything vjerojatni je kandidat za Oscar.