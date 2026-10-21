Nathan Fielder: Od apsurdnih komičnih eksperimenata do pohoda na Oscar - Monitor.hr
Danas (19:00)

Majstor neugode

Nathan Fielder: Od apsurdnih komičnih eksperimenata do pohoda na Oscar

Povodom izlaska dokumentarca o prevarantici Elizabeth Holmes (Jutarnji), Mental Floss donosi više o jednom od autora: Nathan Fielder poznati je kanadski komičar i redatelj, čuven po stvaranju iznimno neugodnih i apsurdnih situacija. Karijeru je započeo u srednjoškolskoj improv-grupi sa Sethom Rogenom, a proslavio se projektima Nathan for You, The Rehearsal i The Curse. Često spaja komediju s društvenom kritikom – pokrenuo je vlastitu modnu marku Summit Ice, a za potrebe serija naučio je i upravljati zrakoplovom Boeing 737. Njegov najnoviji dokumentarac You Can See Everything vjerojatni je kandidat za Oscar.


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Horor godine, a dokumentarac

You Can See Everything: dokumentarac o jednoj od najpoznatijih prevarantica Silicijske doline

Iza filma “You Can See Everything” stoje produkcijska kuća A24 te redatelji Nathan Fielder i Lance Oppenheim, koji donose novu perspektivu na priču već ispričanu kroz nekoliko dokumentaraca, podcasta, bestselera i mini-seriju za koju je Amanda Seyfried, glumeći kontroverznu osnivačicu Theranosa, osvojila Emmy. Razloga zbog kojih je “You Can See Everything” izazvao toliko pozornosti ima nekoliko… samo 36 dana prije odlaska na izdržavanje kazne u Bryanu u Teksasu, Holmes, koja gotovo deset godina nije dala nijedan intervju, odlučila ne samo razgovarati s Fielderom, već i njemu i njegovoj ekipi otvoriti vrata svog doma. Pritom im je poručila da “mogu vidjeti sve”.  Deadline piše da je riječ o vrlo neobičnom i jedinstvenom filmu u kojem Fielder, kanadski komičar poznat po poigravanju granicom između stvarnosti i fikcije, preuzima jednu od glavnih uloga. Kao uporan, ali karakteristično suzdržan intervjuist, iz razgovora izvlači jedno iznenađujuće otkriće za drugim. After 5

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Uspon i pad Elizabeth Holmes, najmlađe milijarderke koja je prevarila cijeli svijet

Novac od investitora uzela je pod uvjetima da ne mora otkriti kako funkcionira Theraneova tehnologija te da ima zadnju riječ prilikom donošenja odluka. Opsjednutost tajnošću proširila se na sve aspekte tvrtke do te mjere da je troje bivših zaposlenika tužila zbog otkrivanja poslovnih tajni. Osim toga, svatko tko bi posjetio prostorije tvrtke morao je potpisati ugovor, a prostorijama se kretati u pratnji osiguranja, čak i do WC-a. Po uzoru na Stevea Jobsa, Holmes je počela nositi dolčevite, postala je veganka i nikad nije išla na godišnji odmor. Kažu da je čak i njen netipično za ženu dubok glas bio dio pažljivo osmišljenog imidža kako bi se uklopila u dominantno muški poslovni svijet. Od zaposlenika je tražila da rade jednako kao i ona, a da bi ih potaknula da duže ostaju na poslu, počela je naručivati večere oko osam sati. Index

27.04.2016. (21:06)

(PR) čudo od djeteta

Najmlađa milijarderka ostaje bez svega – varala na testovima

Elizabeth Holmes predstavila je s 19 godina revolucionarnu metodu analiziranja krvi. Osnovala je tvrtku Theranos i postala najmlađa milijarderka na svijetu koja je izgradila vlastito poslovno carstvo. No, agencija za nadzor burzovnog poslovanja u SAD-u, FDA i Medicare nedavno su pokrenuli istragu njenog poslovanja, jer se pokazalo da su na pripremi testa “Edison” radile nekvalificirane osobe. Osim toga, test do je sada potvrđen kao učinkovit samo za utvrđivanje prisutnosti herpesa, dok za još 120 drugih terapeutskih primjena čeka na potvrdu FDA. Financial Times, Express