Mobitel obavezna oprema

Prema prijedlogu MUP-a, policija više neće morati izlaziti na lakše prometne nesreće s isključivo materijalnom štetom, dok će kazna za neuklanjanje vozila s ceste skočiti sa 60 na 200 eura. Domaći osiguravatelji (Croatia i Wiener) poručuju da to neće ugroziti naplatu štete iz obveznog ili kasko osiguranja, jer policijski zapisnik ni dosad nije bio presudan. Ključno je odmah fotografirati mjesto nesreće, položaj vozila i oštećenja, prikupiti kontakte svjedoka te ispuniti Europsko izvješće – što će poslužiti kao glavni dokaz čak i ako drugi vozač naknadno promijeni iskaz. Index