Prvi kiborg

Sveobuhvatni će plan, koji će trajati deset godina, uključivati cijeli dobavni lanac, od istraživanja i razvoja, preko proizvodnje čipova pa sve do razvoja novih tehnologija za pakiranje. 17 milijardi eura bit će uloženo u modernu megatvornicu čipova u Njemačkoj (gdje će raditi oko tri tisuće ljudi), u Francuskoj će niknuti laboratorij za istraživanje i razvoj, dok će ljevaonice i drugi pogoni biti izgrađeni u Irskoj, Italiji, Poljskoj i Španjolskoj. Očekuju se i pozitivni efekti “prelijevanja” ovog ulaganja i na ostatak tehnološke industrije EU, kao i na ostale države članice, uz započinjanje novog ciklusa inovacija. Bug

A >€33 billion investment announced today marks a “Silicon Junction” for advanced #chipmaking. @Intel will bring its most advanced #tech to Europe to help create a world-class #semiconductor ecosystem. https://t.co/iTpqjB5xup #IntelEurope #Manufacturing pic.twitter.com/zqg2Y1zxGG

— Intel (@intel) March 15, 2022