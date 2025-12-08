Otada se sve radi… u rukavicama (barem prema javnom bontonu)

Knjiga Katarine Nine Simončič pruža prvi cjeloviti pregled povijesti odijevanja i modnog dizajna na hrvatskom jeziku. Obuhvaća od prapovijesti do 21. stoljeća, analizirajući kako je odjeća oblikovala tijelo, društveni status i kulturne norme. Simončič objašnjava renesansne preokrete, razvoj muškog odijela i ženske dekorativnosti, utjecaj industrijske revolucije, pojavu dječje mode, sintetskih materijala te bižuterije Coco Chanel. Posebno ističe društvene, kulturne i političke uvjete koji su oblikovali modne trendove. tportal