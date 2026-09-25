Mutacije u spermijima daju evolucijsku prednost, no povećavaju rizik od bolesti kod djece - Monitor.hr
Petak (19:00)

Matične stanice igraju prljavo

Mutacije u spermijima daju evolucijsku prednost, no povećavaju rizik od bolesti kod djece

Evolucijsko natjecanje matičnih stanica u testisima dovodi do širenja mutacija koje im pomažu u razmnožavanju, no mogu štetiti potomstvu. Nova studija objavljena u časopisu Nature identificirala je 31 novi gen povezan s ovim procesom, od kojih su mnogi povezani s razvojnim poremećajima i rakom. Budući da se spermiji neprestano dijele, učestalost štetnih mutacija raste s dobi muškarca – s oko 2% u tridesetima na 4,5% u sedamdesetim godinama. Ipak, prirodni mehanizmi selekcije tijekom oplodnje i razvoja embrija smanjuju konačni rizik od prijenosa bolesti na dijete. Index


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