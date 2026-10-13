Serija je završila, sad se rješavaju rekvizita
Na aukciji se prodaje iznimno rijedak kostur dinosaura Nanotyrannusa
Iskopavanje kostura nazvanog Jodi, pronađenog u Montani (formacija Hell Creek) na privatnom zemljištu rancherice Jodi Pierson, prikazano je u seriji Dino Hunters. Kostur je visok 2 metra, dug oko 6 metara te se sastoji od 191 fosilnog elementa, uključujući gotovo potpunu lubanju s oko 35 zuba. Prvotno prikazan kao mladi T. rex, studijom iz 2025. potvrđeno je da je Nanotyrannus zasebna vrsta koja je rasla do polovice duljine T. rexa. Ovaj iznimni kostur, jedan od samo tri poznata primjerka, sada se prodaje na aukciji s procijenjenom vrijednošću od oko 6 milijuna dolara. Uncrate