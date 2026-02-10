Bili su jednom najbolji. O njima su priče pričali
The Dinosaurs: Spielbergova kronika uspona i pada dinosaura
Netflixova četverodijelna dokumentarna serija The Dinosaurs, u produkciji Stevena Spielberga i Amblina, donosi priču o 150 milijuna godina dugoj vladavini dinosaura – od skromnih proto-dinosaura poput Marasuchusa do divova kopna, mora i zraka. Serija prikazuje njihovu evolucijsku prilagodbu, biološku raznolikost i konačni masovni izumrli kraj. Naraciju potpisuje Morgan Freeman, a među vrstama koje se pojavljuju su T. rex, Spinosaurus, Stegosaurus, Mosasaurus i leteći azhdarhidi. Premijera je 6. ožujka 2026. na Netflixu. Discover Wildlife