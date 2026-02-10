Bili su jednom najbolji. O njima su priče pričali

Općepoznata i najpopularnija teorija glasi kako je udar meteorita širokog 15 kilometara u Zemlju izazvao izumiranje dinosaura i to prije 66 milijuna godina, no, što ako to baš i nije tako? Nova istraživanja govore kako je niz vulkanskih erupcija koje su se dogodile prije, tijekom i nakon udara meteorita dodatno zakomplicirale život dinosaurima. Emisija plinova koja je nastala u erupcijama zaklonila je Sunčevu svjetlost i ohladila cijelu atmosferu što nije pogodovalo dinosaurima. Don Baker, koautor studije i geokemičar sa Sveučilišta McGill ističe kako je „Ovo zahlađenje promijenilo klimu, a meteorit je bio posljednji i najveći udarac. To je bio posljednji događaj prije njihova izumiranja“. Iako neka istraživanja pokazuju da je Zemljina temperatura padala puno prije nego što je meteorit udario, vulkanske erupcije i promjena klime još su jedno od mogućih objašnjenja. (Telegram)