Zen ribizam

Akvarij je poput muzeja, ali – sa živim eksponatima. Istraživanja potvrđuju da promatranje morskog svijeta umirujuće djeluje na ljudsku psihu. Želite li se opustiti, potražite, kažu, plavu sobu. Bašćanski akvarij održava se uz pomoć 150 crpki i 23 hladnjaka. Na 200 četvornih metara smješteno je 20-ak akvarija, no iako nije velik, riječ je o delikatnom poslu koji traži 24 – satnu brigu. Nestane li noću struja ili iskoče osigurači – sva bi riba do jutra uginula, a to je tek dio priče i potrebnih ulaganja. Možda je to razlog što ih u Hrvatskoj ima malo. Ipak, podmorski svijet našeg Jadrana zaslužuje jedan impozantni akvarijski kompleks – koji još uvijek čekamo. HRT