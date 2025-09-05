Mamma Mia, here we don’t go again
Na listi švedske kulturne baštine IKEA, ali ne i ABBA
Švedska je objavila svoj kulturni kanon sa 100 djela, ideja i brendova koji “definiraju” švedski identitet, uključujući IKEA-u i Pipi Dugu Čarapu, ali – šokantno – bez ABBE. Iako bend ispunjava pravilo starosti od 50 godina, izostavljen je, kao i suvremeni doprinosi imigranata. Kritike pljušte: od diskriminacije do elitizma, a ni sami Šveđani nisu zadovoljni. Vlada kaže da je cilj “kompas za nove Šveđane”, ali mnogi vide izgubljeni smjer. Euronews, Nacional