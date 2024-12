Nema sata, nema stresa

Somaroj je otok koji se nalazi u okrugu Tromsø, a poznat je po tome što tijekom ljeta, zahvaljujući položaju na sjeveru, sunce nikada ne zalazi. Tih 69 dana svjetlosti, poznatih kao polarni dani, pružaju nevjerojatno iskustvo za sve one koji se nađu na ovom otoku. A zimi, između studenog i veljače, otok utone u potpuni mrak, kada je savršeno vrijeme za uživanje u prekrasnoj polarnoj svjetlosti koja pleše nebom, piše Nova.rs. Većina ljudi na Somaroju nema potrebu nositi satove. Stanovnici, njih oko 350, su odlučili osloboditi svoje živote diktata globalnog vremena. Satovi su skinuti i obješeni na most koji vodi do otoka, kao simbol njihove želje da ovdje svi zaborave na vrijeme. N1