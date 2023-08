Kad bi zidovi mogli pričati...

U sjeni nogometnog prvenstva, adventskih kućica, ulaska u Schengensku zonu i uvođenja eura održava se javna rasprava o prijedlogu Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Kada se govori o pomorskom dobru, govori se i o plažama, a slobodne plaže su jedna od posljednjih područja gdje u Hrvatskoj još donekle živi javno dobro. Hoće li i to područje slobode ovim zakonom biti nagriženo, mišljenja su među civilnom društvom donekle podijeljena. U zakonskom prijedlogu koji je na javnom savjetovanju, ostaje mogućnost da hotel dobije koncesiju na plažu. Ukoliko se nalazi izvan naselja, hotel mora ostaviti 30% plaže za građane. Iz Pokreta otoka su tražili da to bude 50%. Odgovornost se prebacuje na jedinice lokalne samouprave, a građani se moraju pokrenuti i sudjelovati u prostornom planiranju. Zato i traže da se javna rasprava ponovi i to u trajanju od 30 dana. H-Alter