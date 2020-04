Index objavljuje snimku dronom pelješkog mosta čiji nosivi stupovi polako izranjaju na površinu mora. Jutarnji list objavio je fotografije mosta, snimljene iz putničkog aviona za Dubrovnik. Kinezi će most završiti do ljeta 2021., Grci i Austrijanci koji grade pristupne ceste završit će posao do 2023. (Avax i Strabag dobili po jedan dio posla i onda se žalili što nisu dobili i drugi!).