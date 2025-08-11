Na svakom trećem bazenu problemi, tobogan na Rabu radio i pod zabranom - Monitor.hr
Kad inspekcija kaže “ne”, a vlasnik čuje “samo ti pusti vodu”

Na svakom trećem bazenu problemi, tobogan na Rabu radio i pod zabranom

Nakon tragedije u Loparu, gdje je na zatvorenom toboganu preminula jednogodišnja djevojčica (Index), Državni inspektorat otkriva da je lani obavio 81 nadzor bazenskih kupališta, a u 34% slučajeva našao nepravilnosti. Ove godine do sada su obavili 56 kontrola, s 11 upravnih mjera. Problemi se najčešće odnose na analize vode, sanitarne uvjete i kemikalije, a turistička inspekcija u tri vodena parka našla je nepravilnosti u ugostiteljskim objektima. Srednja


