Kad inspekcija kaže “ne”, a vlasnik čuje “samo ti pusti vodu”

U petak je u Opatiji svečano otvoreno novo kupalište Angiolina, obnovljeno i na mjesto starog drvenog kupališta iz 19. stoljeća koje je izgorjelo 1989. Umjesto tadašnjih 160 kabina za presvlačenje, Angiolina je sad, kako kaže arhitekta, “Barbie kuća”, jedan veliki lounge gdje je sve otvoreno, vertikalno i horizontalno povezano na pet nivoa, uključujući i more, gdje su na svim nivoima barovi, zabava, hrana, ležanje, sunčanje, tuširanje, kupanje. Površina kompleksa je 1.500 kvadrata, a investicija je bila 2 milijena eura. Jutarnji ima fotografije kupališta.