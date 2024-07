Nije za živjeti, samo za promatranje

Dosad je poznato oko 1000 planeta izvan Sunčeva sustava, a za još 3000 postoje nepotvrđene opservacije. Budući da imena poput OGLE-2012-BLG-0563L b, EPIC-20601169 b​​ ili NGC 4349 No 127 b nisu osobito praktična i pamtljiva, IAU je pokrenuo javno glasovanje za imenovanje 20 zvjezdanih sustava. Imena više ne možete predlagati, no za predložena možete glasovati. Većina naziva dolazi iz japanskog, hindija, arapskog ili starogrčkog, no našlo se mjesta i za “Rock’n’roll star”, “Giraffe Point” ili pak “HAL”, prema “liku” iz Kubrickove Odiseje. Popular Mechanics