Ako ćemo negdje morati početi iznova...

Nazvan HD 20794 d (prema zvijezdi HD 20794, uz koju su ranije otkriveni planeti HD 20794 b i HD 20794 c), ovaj planet ima najmanje 6.5 puta veću masu od Zemljine. To bi ga moglo činiti super-Zemljom, stjenovitim svijetom s rijetkom atmosferom, no također postoji mogućnost da je riječ o planetu sličnom malenom Neptunu s gustim slojevima plinova ili čak globalnim oceanom iznad čvrste jezgre. Od svoje je zvijezde je udaljen otprilike kao Mars od Sunca, dok se na drugom kraju približava zvijezdi na udaljenost sličnu onoj Venere, gdje vladaju visoke temperature. Postoji mogućnost da se na planetu nalazi i voda.