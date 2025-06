Teže osmisliti film nego seriju

Dugo očekivani i naveliko najavljivani redateljski debi Jesseja Armstronga, autora sad već legendarnog ‘Nasljeđa’ (i još mnogo toga), zanimljiv je i zabavan, mračno duhovit film s all stars postavom. No iako Armstrong i ovdje duhovito pokazuje svoj očito neiscrpan prezir prema moćnima i bogatima, i iako je to i ovdje super, nedostaje mu studioznosti u izgradnji i dubine u ostvarenju likova da bi se ovaj film uopće mogao staviti u približni rang s ‘Nasljeđem‘. Zrinka Pavlić za tportal.