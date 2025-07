Znalo je biti vruće i bez nas

🚨IIT Roorkee’s Prof. Sunil Bajpai and Debajit Datta discovered Vasuki Indicus, a 47-million-year-old snake species estimated at 11–15 metres long, in Kutch, Gujarat. pic.twitter.com/rskjdEDIKE — Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) April 20, 2024



Istraživači su pronašli fosil zmije za koju se vjeruje da je jedna od najvećih koja je ikad živjela na Zemlji, nadmašujući današnje anakonde i pitone koji mogu narasti do oko 6 metara. Znanstveno ime ove kolosalne životinje je Vasuki indicus, po mitskoj zmiji oko vrata hinduističkog božanstva Lorda Šive i zemlje njezinog otkrića. Prema studiji naziva Largest known madtsoiid snake from warm Eocene period of India suggests intercontinental Gondwana dispersal objavljenoj u časopisu Scientific Reports, zmija je vjerojatno bila spora, predatorica iz zasjede koja je obuzdavala svoj plijen stezanjem ili pritiskom do smrti. Prema novim istraživanjima, gigantska prahistorijska zmija duža od autobusa živjela je na području onoga što je sada Indija prije 47 milijuna godina.