Zadovoljni, ali na rubu živaca

U SAD-u je zabilježen prvi zabilježeni slučaj smrti od trovanja vodom. Žrtva je 47-godišnja Britanka koja je sa suprugom pješačila 10km kroz Nacionalni park Grand Canyon. Kako nije jela, a zbog napora je pila puno vode, razina soli u krvi spustila joj se ispod donje granice te je došlo do oticanja mozga. Unatoč brzoj intervenciji, žena je pala u komu i umrla nakon 19 sati. 24sata, Daily Mail