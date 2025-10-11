Nacionalno mjerenje raspoloženja: Hrvati sve sretniji, ali i sve iscrpljeniji - Monitor.hr
Danas (16:00)

Zadovoljni, ali na rubu živaca

Nacionalno mjerenje raspoloženja: Hrvati sve sretniji, ali i sve iscrpljeniji

Nacionalno mjerenje raspoloženja Hrvatske psihološke komore otkriva paradoks: građani su uglavnom zadovoljni životom, ali emocionalno iscrpljeni. Četvrtina ima povišene razine stresa, a trećina rijetko osjeća socijalnu podršku. Najranjiviji su mladi i žene, dok su zaposleni u vezama otporniji. Iako 84 posto povremeno osjeća tugu, a trećina se teško nosi s problemima, opće zadovoljstvo lagano raste. Komora poziva građane da se uključe u akciju “Dobar dan, kako ste?” i da brigu o mentalnom zdravlju uključe u svakodnevicu. Klikaj


Slične vijesti

23.07.2016. (20:53)

Zašto smo toliko iscrpljeni?

06.10.2015. (15:17)

Kap previše

Planinarka umrla jer je popila previše vode

U SAD-u je zabilježen prvi zabilježeni slučaj smrti od trovanja vodom. Žrtva je 47-godišnja Britanka koja je sa suprugom pješačila 10km kroz Nacionalni park Grand Canyon. Kako nije jela, a zbog napora je pila puno vode, razina soli u krvi spustila joj se ispod donje granice te je došlo do oticanja mozga. Unatoč brzoj intervenciji, žena je pala u komu i umrla nakon 19 sati. 24sata, Daily Mail