Nema ni riječi o bezgrešnom začeću

Zagrebačka nadbiskupija objavila je u ponedjeljak izjavu o postupcima kojima Grad Zagreb u osnovne i srednje škole ‘namjerava uvesti za katolike neprihvatljive pristupe i sadržaje’ pomoću predmeta “zdravstvenoga odgoja i obrazovanja”. Nadbiskupija u tomu prepoznaje postupanje u kojemu se – ispod i iza isticanja plemenitih pojmova kao što su: „dobrobit djece“, „stručnost“, „znanstvene spoznaje“, „najviši demokratski standardi“, „zdravlje“, „suvremene vrijednosti“ itd. – zapravo nalazi pokušaj unošenja sadržaja, koji nisu u skladu s pojmovima kojima se služi, nego su s njima u snažnoj oprečnosti… Novi list Tekst ima neodobravajućih komentara. 😉