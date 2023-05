Kako su crvi zamišljali čovjeka

Njemački fotograf odbija prestižnu nagradu nakon što je priznao da je nagrađenu sliku koja prikazuje dvije žene iz različitih generacija u crno-bijeloj tehnici generirao pomoću umjetne inteligencije. Na natječaj se i prijavio kako bi saznao hoće li natječaji biti spremni za slike umjetne inteligencije. “Nisu”, dodao je. Rekao je da je ovo “povijesni trenutak” jer je to prvi put da je slika umjetne inteligencije pobijedila na prestižnom međunarodnom fotografskom natjecanju, dodavši: “Koliko vas je znalo ili sumnjalo da je to generirala umjetna inteligencija? Nešto u vezi ovoga ne izgleda dobro, zar ne? AI slike i fotografije ne bi se trebale natjecati jedna s drugom u nagradi poput ove.” Ravno do dna