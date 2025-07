Prednost ručnom radu

YouTube je preplavljen neautentičnim sadržajima, koji kompiliraju tuđe radove, a izrađeni su u pravilu uz pomoć alata generativne umjetne inteligencije. Danas je takve video sadržaje lakše izrađivati no što je to ikad bilo, a mnogi su već pronalazili i načine kako ih monetizirati, odnosno kako malo uložiti u stvaranje videa koji će potom moći zarađivati. Ne planiraju ih aktivno uklanjati, ali će ukidanjem monetizacije pokušati demotivirati autore da ih i dalje stvaraju u velikim količinama. S druge strane, u Meti su odlučili od neautentičnog sadržaja “pročistiti” svoj Facebook. Ta društvena mreža također je poznata po beskonačnom dijeljenju “jednih te istih” sadržaja, a u svemu tome originalni se autori izgube i ne mogu doći do ciljane publike. Facebook će tako pojačati mjere za otkrivanje neoriginalnog sadržaja. Bug