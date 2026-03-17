Imamo još malo fora

Nagli pomak Golfske struje prema sjeveru mogao bi biti rani signal kolapsa AMOC-a

AMOC je sustav koji Europi osigurava blagu klimu. Detaljne simulacije pokazuju da se ovaj pomak događa otprilike 25 godina prije potpunog kolapsa sustava. Dok bi sjeverozapadna Europa mogla doživjeti pad temperature za 10 °C, oceanograf Ivica Vilibić ističe da bi Sredozemlje ostalo pod utjecajem globalnog zatopljenja, ali s više oborina. Iako se struja već pomiče, znanstvenici naglašavaju da su potrebni jači računalni procesori i dodatna mjerenja za konačnu potvrdu ovog crnog scenarija. Index


25.10.2024. (15:00)

AMOC kao (ne)funkcionalna Golfska veza

Znanstvenici upozoravaju: Golfska struja slabi, prijete ekstremne hladnoće već oko 2050. godine

Četrdeset i četiri vodeća klimatska stručnjaka upozoravaju da usporavanje Atlantske meridionalne cirkulacije (AMOC), koja prenosi toplinu na sjever, može izazvati drastične promjene klime. Ako Golfska struja oslabi, nordijske zemlje mogle bi se suočiti s ekstremnim hlađenjem i vremenskim uvjetima, a globalne posljedice uključuju pomicanje monsuna i rast razine mora. Znanstvenici pozivaju na hitne mjere za smanjenje emisija stakleničkih plinova kako bi se izbjegle razorne posljedice ovog scenarija. Nenad Jarić Dauenhauer za Index.

17.02.2024. (13:00)

Čeka nas duga zima

Glavnoj atlantskoj struji prijeti kolaps, moguće posljedice i za našu regiju

Prošle godine u časopisu Nature objavljena je alarmantna studija koja je pokazala da bi u vrlo skoroj budućnosti moglo doći do kolapsa glavne atlantske struje, koja je dio globalnog oceanskog cirkulacijskog sustava. Nažalost, druga studija, objavljena ovih dana u časopisu Science Advances, potvrdila je nalaze prošlogodišnje. To znači da AMOC-u prijeti kolaps, što će utjecati na globalnu klimu. Sjeverna hemisfera Zemlje postat će hladnija, a južna još toplija. Lanac reakcija koji slijedi ozbiljno će utjecati na cijele ekosustave i globalnu sigurnost hrane. AMOC je kolabirao i prije 12 tisuća godina pa znamo što nas čeka, iako je ovaj put uzrokovan djelovanjem čovjeka. Postoji šansa da bi promjene u AMOC-u mogle imati kaskadne učinke na ekosustave, biološku raznolikost i vremenske prilike diljem svijeta. Pravo pitanje je u kolikoj mjeri. Što se tiče Hrvatske, nije sigurno koliko AMOC ima utjecaj na lokalne pojave poput bure i slanije morske vode, no posljedice globalnog zatopljenja ćemo sigurno osjetiti. Index