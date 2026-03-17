Imamo još malo fora

Nagli pomak Golfske struje prema sjeveru mogao bi biti rani signal kolapsa AMOC-a
AMOC je sustav koji Europi osigurava blagu klimu. Detaljne simulacije pokazuju da se ovaj pomak događa otprilike 25 godina prije potpunog kolapsa sustava. Dok bi sjeverozapadna Europa mogla doživjeti pad temperature za 10 °C, oceanograf Ivica Vilibić ističe da bi Sredozemlje ostalo pod utjecajem globalnog zatopljenja, ali s više oborina. Iako se struja već pomiče, znanstvenici naglašavaju da su potrebni jači računalni procesori i dodatna mjerenja za konačnu potvrdu ovog crnog scenarija. Index