Junaci i junakinje s prve linije obrane istine

Morana Kasapović izborila se na Hrvatskoj televiziji za svoj Hyde park – „Razgovor s razlogom“, koji je zahvaljujući znanju i smjelosti pretvorila u promenadu mudrih i hrabrih ljudi. Dobitnica nagrade Otokar Keršovani za životno djelo, Heni Erceg, pripada maloj skupini onih koji su u ovoj profesiji predano i bez uzmaka ustrajali gotovo pola stoljeća u borbi za istinu. Nagradu Velebitska degenija za najbolje radove iz područja zaštite prirode i okoliša dobila je Dankа Derifaj, koja je još 2023. u emisiji Provjereno upozoravala na to da pojedinci svojataju dijelove Štrbačkog buka, čime ne nanose samo štetu prirodi nego i ostvaruju zaradu.

Nagrada Marija Jurić Zagorka za pisano novinarstvo pripala je Lauri Šiprak, novinarki 24sata, Nagrada Marija Jurić Zagorka za radijsko novinarstvo pripala je Dariju Špeliću s Hrvatskog radija zbog kontinuirane kvalitete, originalnog pristupa i sposobnosti da povijest učini bliskom, uzbudljivom i aktualnom. Nagrada Marija Jurić Zagorka za internetsko novinarstvo dodijeljena je Ladi Novak Starčević iz Jutarnjeg lista za videoserijal Reci!, Nagrada Jasna Babić za istraživačko novinarstvo pripala je Barbari Matejčić, Nagrada Nikša Antonini za novinsku fotografiju pripala je Damjanu Tadiću iz Cropixa…. HND je svoje odluke i obrazložio.