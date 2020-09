Branko Roglić je osnivač, vlasnik i predsjednik Nadzornog odbora Orbica, kompanije koja je posljednjih godina prerasla u najvećeg europskog distributera robe široke potrošnje te zapošljava oko 8.000 radnika, a do kraja godine očekuju prihode veće od 2,4 milijarde eura. Za razliku od Todorića on ovako zbori: “Uvijek smo pazili da se previše ne zadužujemo. Iznos našeg duga ne prelazi razinu od tri godišnje dobiti iz poslovanja (3 EBITDA). To nije puno, ali želimo smanjiti i na dva i niže. Moramo voditi računa o financijskoj stabilnosti poslovanja… Davno sam shvatio da poslanje poduzetnika nije stjecanje vila, jahti, aviona i crvenih tepiha. Na prvom mjestu, poslanje poduzetnika je briga za ljude.” Novi list donosi duži intervju.