Današnjica

Fotografija palestinske fotoreporterke Samar Abu Eluf prikazuje devetogodišnjeg Mahmuda Adžura, teško ozlijeđenog u izraelskom napadu u ožujku 2024. Snimljena je za New York Times. Za nagradu World Press Photo 2025 natjecalo se oko 60.000 fotografija koje je snimilo otprilike 4000 fotografa iz svih krajeva svijeta, a glavne su teme bile sukob, migracija i klimatske promjene. ‘Ovo je tiha fotografija koja glasno progovara. Priča priču o jednom dječaku, no i o širem ratu koji će generacijama imati utjecaj’, rekla je izvršna ravnateljica natjecanja Joumana El Zein Khoury. Adžur ‘uči koristiti stopala kako bi igrao igre na svom telefonu, pisao i otvarao vrata, no i dalje mu je potrebna pomoć pri svakodnevnim djelatnostima poput jedenja i odijevanja’, istaknuo je žiri. ‘Mahmudov san je jednostavan: želi dobiti proteze i živjeti svoj život poput svakog drugog djeteta.’ Tportal