Tko nije bio, neka pati

Bio je to gig bez ijednog slabog trenutka, ali s mnogo veličanstvenih, što je Vedrana Harču za Ravno do dna dodatno uvjerilo u utemeljenost njegove preporuke izvoznicima hrvatske glazbe. Tome u prilog ne idu samo pohvale inozemnih medija poput Guardiana i fRootsa, te pozicija među deset najboljih koju su posljednjim albumom “Selo na okuke“ puna dva mjeseca držali na World Music Charts Europe, već i to što je njihova glazba istovremeno moderna i arhaična, strancima i egzotična. Pjesme Kriesa, čak i one naslovljene “Skači kolo“ ili “Lepi Juro kries nalaže“, u sebi sadrže neku davnu, mističnu tugu…