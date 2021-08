Najveći zagađivač u eko pothvatu

Njemačka tvrtka za izradu cementa Heidelberg Cement ulaže svoje napore u to da postane ugljično neutralna. Iako je to u jednoj od najzagađenijih industrija poprilično teško postići, do 2030. godine, postrojenje u Švedskoj bilo bi prvo takvo u svijetu. Iz tvrtke su najavili planove za uklanjanje emisije ugljika iz tvornice u Švedskoj u pokušaju dekarbonizacije. Tako ovaj cementni div namjerava nadograditi tvornicu u mjestu Slite na švedskom otoku Gotland, kojom upravlja podružnica tvrtke Cementa. Ovo postrojenje je trenutno drugo po veličini izvora emisija stakleničkih plinova u Švedskoj, odgovorno za tri posto svih emisija CO2. Ako sve krene prema planu, ova bi tvornica cementa u Švedskoj bila prva s nula posto ugljičnih emisija. Green.hr

