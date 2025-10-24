Ono kad lopovi imaju bolji ukus od kolekcionara

Pariška pljačka iz Louvrea, u kojoj je u sedam minuta nestao nakit vrijedan 88 milijuna eura, samo je najnoviji čin u dugoj povijesti spektakularnih krađa umjetnina. Od ukradene tijare i legendarne ‘Mona Lise’, preko nestalog zlatnog WC-a u palači Blenheim, do antverpenskih dijamanata i Van Goghovih “krumpira”, svijet je više puta svjedočio pljačkama dostojnima holivudskih trilera. U nekima su lopovi pali, u drugima – postali legende. tportal