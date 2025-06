Isplati se biti u telekomunikacijama

On je Kostas Nebis, predsjednik uprave Hrvatskog telekoma koji je na toj funkciji proveo šest mjeseci, do 1. srpnja prošle godine. U tih šest mjeseci na račun mu je sjelo ukupno čak 1,4 milijuna eura! Potom je 1. srpnja preuzeo funkciju čelnika telekoma u Grčkoj, također u vlasništvu Deutsche telekoma. Kostas Nebis je lani primao fiksnu bruto plaću od otprilike 32.000 eura mjesečno. Isplaćena mu je jednokratno i kratkoročna stimulacija za 2023. u iznosu 284.000 eura bruto. No, to nije sve: dobio je i dugoročnu stimulaciju u iznosu od 465.000 eura za razdoblje 2020.-2023. godine. Tu su i dodatne pogodnosti (auto, stan, osiguranje…) koje su lani iznosile 81.500 eura za pola godine. I ne, to i dalje nije sve: šef uprave HT-a lani je dobio i dionice kompanije Deutsche telekom vrijedne 132.000 eura te dionice HT-a u iznosu od 123.000 eura bruto. Danica