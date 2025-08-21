Kad „level up“ znači prijavu na biro za vojsku

Gamescom u Kölnu, najveći svjetski sajam videoigara, ove godine bilježi više od 1.500 izlagača i očekuje rast posjetitelja. Sajam je obilježen racijom zbog rada na crno među redarima. Istovremeno, BND i Bundeswehr koriste štandove i igre za privlačenje kadrova: BND nudi virtualne špijunske misije, a Bundeswehr simulator leta i vožnje. Metode privlače kritike, no digitalne vještine gejmera, od dronova do taktike, sve više su tražene u stvarnom svijetu. DW