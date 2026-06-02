Za koji mjesec idu na Mjesec

Sada je Rusija lansirala svoju prvu svemirsku letjelicu za slijetanje na Mjesec, nakon 47 godina pokušaja da bude prva sila koja će izvesti meko slijetanje na južni pol Mjeseca. Riječ je o regiji za koju se vjeruje da sadrži tzv. džepove vodenog leda. Paralelno, Rusija se tako natječe s Indijom, koja je lansirala svoj lunarni lender Chandrayaan-3 prošloga mjeseca, ali i sa SAD-om i Kinom, državama koje također imaju napredne programe istraživanja Mjeseca. Niti jedna zemlja nije meko sletjela na južni pol Mjeseca. Neravan teren to otežava, ali nagrada otkrića vodenog leda mogla bi biti povijesna: vjeruje se da bi se mogla koristiti za vađenje goriva i kisika, kao i za pitku vodu. Iz Europske svemirske agencije (ESA) tvrde da svemirske misije u startu moraju biti što održivije jer su zalihe ograničene na svim svemirskim letjelicama. NASA je 1970. godine otkazala Apollo misije te je tako Apollo 17 postao posljednja misija s posadom na Mjesecu. Glavni razlog tomu bio je novac. Trošak dolaska na Mjesec bio je, ironično, astronomski. Green