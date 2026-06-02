Za koji mjesec idu na Mjesec

NASA pokreće program Moon Base: Prve tri misije prema Mjesecu već ove godine
NASA je službeno započela izgradnju prve stalne ljudske ispostave na Mjesecu potpisivanjem strateških ugovora za razvoj lunarnih rovera i teretnih modula bez posade. Program Moon Base fokusiran je na istraživanje Južnog pola, a prve tri misije planirane su već za jesen ove godine. Privatne tvrtke poput tvrtki Blue Origin, Astrobotic i Intuitive Machines dostavit će mjerne instrumente i testna vozila, dok su milijunski ugovori dodijeljeni za razvoj terenskih vozila do 2028. godine. Cilj je smanjiti rizike prije slijetanja astronauta, a projekt uključuje i slanje autonomnih dronova za istraživanje nepristupačnih terena.