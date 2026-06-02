Za koji mjesec idu na Mjesec

NASA pokreće program Moon Base: Prve tri misije prema Mjesecu već ove godine

NASA je službeno započela izgradnju prve stalne ljudske ispostave na Mjesecu potpisivanjem strateških ugovora za razvoj lunarnih rovera i teretnih modula bez posade. Program Moon Base fokusiran je na istraživanje Južnog pola, a prve tri misije planirane su već za jesen ove godine. Privatne tvrtke poput tvrtki Blue Origin, Astrobotic i Intuitive Machines dostavit će mjerne instrumente i testna vozila, dok su milijunski ugovori dodijeljeni za razvoj terenskih vozila do 2028. godine. Cilj je smanjiti rizike prije slijetanja astronauta, a projekt uključuje i slanje autonomnih dronova za istraživanje nepristupačnih terena. Bug


30.11.2025. (14:00)

Bruxelles, we don't have a problem

ESA radi na europskoj neovisnost u svemiru, a iduće godine planira poslati Nijemca na Mjesec

ESA je u utorak objavila kako je osigurala rekordni budžet od 22.1 milijardi EUR za financiranje svojih programa u iduće tri godine, piše Deutsche Welle. Odobrila je plan za jačanje obrambene suradnje i izložila planove za znanstvene svemirske misije. Nakon nekoliko odgađanja, nova europska raketa Ariane 6 konačno je lansirana prošle godine. Međutim, za razliku od SpaceX-ovog radnog konja Falcona 9, ona se ne može koristiti više puta. Također, najavili su da će prvi europski astronauti koji će sudjelovati u NASA-inom programu Artemis, koji će vratiti ljude na Mjesec, biti iz Njemačke, Francuske i Italije. Put na Mjesec planiran je u prvoj polovici iduće godine, doduše, bez stupanja na njegovu površinu. N1

19.08.2023. (00:00)

A da se gore nalazi nafta?

Intrigantna utrka: Države žele čim prije sletjeti na Mjesec kako bi se domogle vode

Sada je Rusija lansirala svoju prvu svemirsku letjelicu za slijetanje na Mjesec, nakon 47 godina pokušaja da bude prva sila koja će izvesti meko slijetanje na južni pol Mjeseca. Riječ je o regiji za koju se vjeruje da sadrži tzv. džepove vodenog leda. Paralelno, Rusija se tako natječe s Indijom, koja je lansirala svoj lunarni lender Chandrayaan-3 prošloga mjeseca, ali i sa SAD-om i Kinom, državama koje također imaju napredne programe istraživanja Mjeseca. Niti jedna zemlja nije meko sletjela na južni pol Mjeseca. Neravan teren to otežava, ali nagrada otkrića vodenog leda mogla bi biti povijesna: vjeruje se da bi se mogla koristiti za vađenje goriva i kisika, kao i za pitku vodu. Iz Europske svemirske agencije (ESA) tvrde da svemirske misije u startu moraju biti što održivije jer su zalihe ograničene na svim svemirskim letjelicama. NASA je 1970. godine otkazala Apollo misije te je tako Apollo 17 postao posljednja misija s posadom na Mjesecu. Glavni razlog tomu bio je novac. Trošak dolaska na Mjesec bio je, ironično, astronomski. Green

13.07.2023. (15:00)

Mali korak za kineskog čovjeka

Kinezi šalju ljude na Mjesec, na prvu misiju ići će s dvije rakete

Do 2030. godine. Jedna će voziti letjelicu koja će se spustiti na površinu Zemljina satelita, a druga će prevesti prvu kinesku posadu. Obje rakete bi trebale stići u Mjesečevu orbitu, a nakon što se uspješno spoje, astronauti bi se na površinu Mjeseca spustili sa letjeliom s druge rakete. Dvostruko lansiranje bit će način da riješe prepreku razvoja velike rakete koja bi mogla prevesti i astronaute i letjelicu za slijetanje. Nakon što obave misiju i prikupe uzorke s Mjeseca, istom će se letjelicom vratiti do orbite i nazad prema Zemlji. N1

09.08.2020. (10:00)

Amerikanci hoće ići na Mjesec

Slijetanje na Mjesec nije se dogodilo 50 godina, Amerikanci će pokušati 2024.

Letovi na Mjesec nakon velikih nesreća u kojima su ginuli američki astronauti, ali i zbog prestanka Hladnog rata koji je poticao natjecanje s Rusijom te sve više resursa koje je trošio svemirski program nisu bili zanimljivi ni izvedivi posljednjih 50 godina. Američki predsjednik Doland Trump potpisao je pak dokument u kojem planira poslati američke astronaute na Mjesec do 2024. umjesto 2028., a znanstvenici su vrlo skeptični na taj skraćeni rok. Index

 