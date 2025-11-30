Bruxelles, we don't have a problem

Europska svemirska agencija započela je s prvom fazom pripreme svoje buduće misije testiranja planetarne obrane. Planiraju presresti asteroid Apophis, koji prijeti Zemlji 2029. godine. Asteroid 99942 Apophis na putanji je na kojoj bi se u narednih pola stoljeća dva puta trebao naći u blizini Zemlje. Kao takav, klasificiran je kao potencijalno opasan, a sljedeći njegov prolazak pored nas dogodit će se 2029. godine. Mogućnost sudara tada je isključena, no već sljedeći prolazak, 2068. godine, mogao bi biti značajno opasniji. Apophis ima prosječni promjer od oko 375 metara, a njegov udar u Zemlju ne bi bio zanemariv.

ESA kani iskoristiti priliku, kad će ogromni asteroid biti u našoj blizini, pa će mu ususret poslati svemirsku sondu. Ona će ga presresti prije negoli on dođe u najbližu točku Zemlji, pratit će ga na tom putu, a sve s ciljem detaljnog proučavanja njegove putanje i promjena u kretanju pod utjecajem Zemljine gravitacije. Bug