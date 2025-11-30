ESA radi na europskoj neovisnost u svemiru, a iduće godine planira poslati Nijemca na Mjesec - Monitor.hr
Danas (14:00)

Bruxelles, we don't have a problem

ESA radi na europskoj neovisnost u svemiru, a iduće godine planira poslati Nijemca na Mjesec

ESA je u utorak objavila kako je osigurala rekordni budžet od 22.1 milijardi EUR za financiranje svojih programa u iduće tri godine, piše Deutsche Welle. Odobrila je plan za jačanje obrambene suradnje i izložila planove za znanstvene svemirske misije. Nakon nekoliko odgađanja, nova europska raketa Ariane 6 konačno je lansirana prošle godine. Međutim, za razliku od SpaceX-ovog radnog konja Falcona 9, ona se ne može koristiti više puta. Također, najavili su da će prvi europski astronauti koji će sudjelovati u NASA-inom programu Artemis, koji će vratiti ljude na Mjesec, biti iz Njemačke, Francuske i Italije. Put na Mjesec planiran je u prvoj polovici iduće godine, doduše, bez stupanja na njegovu površinu. N1


Slične vijesti

19.07.2024. (19:00)

Kad nas već Clint Eastwood ne može spasiti...

ESA planira presresti potencijalno opasni asteroid Apophis 2029. godine

Europska svemirska agencija započela je s prvom fazom pripreme svoje buduće misije testiranja planetarne obrane. Planiraju presresti asteroid Apophis, koji prijeti Zemlji 2029. godine. Asteroid 99942 Apophis na putanji je na kojoj bi se u narednih pola stoljeća dva puta trebao naći u blizini Zemlje. Kao takav, klasificiran je kao potencijalno opasan, a sljedeći njegov prolazak pored nas dogodit će se 2029. godine. Mogućnost sudara tada je isključena, no već sljedeći prolazak, 2068. godine, mogao bi biti značajno opasniji. Apophis ima prosječni promjer od oko 375 metara, a njegov udar u Zemlju ne bi bio zanemariv.

ESA kani iskoristiti priliku, kad će ogromni asteroid biti u našoj blizini, pa će mu ususret poslati svemirsku sondu. Ona će ga presresti prije negoli on dođe u najbližu točku Zemlji, pratit će ga na tom putu, a sve s ciljem detaljnog proučavanja njegove putanje i promjena u kretanju pod utjecajem Zemljine gravitacije. Bug

08.12.2023. (13:00)

Prometna pravila za svemir

Velika gužva u svemiru: Previše je satelita, raste opasnost od sudara

Sve je više satelita u Zemljinoj orbiti. Europska svemirska agencija (ESA) stoga poziva na jasna prometna pravila kako bi se spriječili sudari u svemiru. Trenutno je oko 8800 aktivnih satelita u Zemljinoj orbiti, od čega je više od 5000 Starlinkovih satelita. U nadolazećim godinama Starlink želi proširiti taj broj na 42.000 satelita. Kina također planira 13.000 satelita u niskoj Zemljinoj orbiti kao konkurenciju Starlinku. S obzirom na značajno povećanje, slobodni prostor u Zemljinoj orbiti sve je oskudniji, a rizik od sudara sve veći. Uz sve veću gustoću satelita, problem koji prijeti svemirskim putovanjima je i porast svemirskog otpada. ESA je stoga formulirala cilj značajnog smanjenja stvaranja svemirskog otpada do 2030. Prema Aschbacheru, planirano je da će svaki satelit poslan u svemir nakon tog datuma biti aktivno uklonjen iz orbite na kraju svog životnog vijeka. Revija HAK

15.04.2023. (00:00)

Tajne velikog diva

Što treba znati o Jupiteru i JUICE-u

https://twitter.com/dw_scitech/status/1645469616917954560?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1645469616917954560%7Ctwgr%5E7a638b42793355045d170cce09969ec49d4f3fb1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fhr%2FC5A1to-treba-znati-o-jupiteru-i-juice-u%2Fa-65310917

Istraživačka letjelica Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) bit će lansirana iz svemirske baze u gradu Kourouu u Francuskoj Gvajani u Južnoj Americi. Europska svemirska agencija (ESA) šalje tu letjelicu kako bi istražila tri Jupiterova ledena mjeseca – Ganimed, Europu i Kalisto. Lansiranje je prvobitno bilo zakazano za četvrtak (13.4), ali je odgođeno zbog nepovoljnih vremenskih prilika. Ako stvari budu išle po planu, JUICE će na Jupiter stići u srpnju 2031. godine. Dug put od osam godina. Planirano je da u svemiru ostane i prikuplja informacije do prosinca 2035. godine. Iako će se misija fokusirati na tri Jupiterova mjeseca, njih ima mnogo više. Do sada je potvrđeno da oko ovog planeta kruži čak 95 prirodnih satelita. DW