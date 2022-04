Zeleno-plavi planet

Znanstvenici smatraju da je rani Mars davno u svojoj evolucijskoj prošlosti izgubio gustu atmosferu bogatu vodom, odnosno njezin najveći dio, zato što su je otpuhali solarni vjetrovi i ionizirajuće čestice. To se dogodilo zato što se jezgra Marsa ohladila i izgubila funkciju dinama koji stvara magnetni štit. Za razliku od Marsa, Zemlja ima rastaljenu željeznu jezgru koja kruži i poput dinama stvara magnetsko polje, magnetosferu, svojevrstan štit koji skreće nabijene čestice i tako čuva atmosferu od solarnih vjetrova. Nažalost, unutrašnjost Marsa je manja i hladnija i ne možemo je jednostavno pokrenuti kako bismo stvorili magnetosferu. No, i za to postoji nekoliko načina. Nenad Jarić Dauenhauer o teraformaciji Crvenog planeta za Index.