Slušaju nas i ne vjeruju

Čudan radijski signal koji pulsira s udaljenosti od 15.000 svjetlosnih godina mogao bi upućivati na do sada nepoznatu i vrlo neobičnu vrstu zvijezde. Znanstvenici su uočili da GPM J1839-10 svake 22 minute emitira radio valove – što je zapravo vrlo velik razmak između emitiranja, barem u usporedbi s drugim izvorima pulsirajućih radiovalova. Neutronske zvijezde kolabirane su jezgre masivnih zvijezda koje su završile sa svojim vijekom trajanja i izbacile većinu svog materijala u svemir. Preostale jezgre još uvijek su masivnije od Sunca. Ako se zaista radi o magnetaru, neutronskoj zvijezdi s izuzetno jakim magnetskim poljem, to se kosi s našim dosadašnjim razumijevanjem. Science Alert, Znanost