Slušaju nas i ne vjeruju
Naši svemirski signali mogu otkriti Zemlju izvanzemaljcima
Znanstvenici sa Sveučilišta Penn State i NASA-inog JPL-a otkrili su da signali koje šaljemo roverima i letjelicama u svemir mogu “curiti” kroz prostor i biti presretnuti od naprednih izvanzemaljskih civilizacija. Ako bi se nalazili na poravnatim pozicijama u odnosu na planete, šanse za presretanje signala dosežu 77%. Ista metoda može pomoći i ljudima u pronalasku izvanzemaljaca, posebno s nadolazećim otkrićima egzoplaneta zahvaljujući teleskopu Nancy Grace Roman. Index