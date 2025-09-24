Naši svemirski signali mogu otkriti Zemlju izvanzemaljcima - Monitor.hr
Danas (20:00)

Slušaju nas i ne vjeruju

Naši svemirski signali mogu otkriti Zemlju izvanzemaljcima

Znanstvenici sa Sveučilišta Penn State i NASA-inog JPL-a otkrili su da signali koje šaljemo roverima i letjelicama u svemir mogu “curiti” kroz prostor i biti presretnuti od naprednih izvanzemaljskih civilizacija. Ako bi se nalazili na poravnatim pozicijama u odnosu na planete, šanse za presretanje signala dosežu 77%. Ista metoda može pomoći i ljudima u pronalasku izvanzemaljaca, posebno s nadolazećim otkrićima egzoplaneta zahvaljujući teleskopu Nancy Grace Roman. Index


Slične vijesti

03.08.2023. (12:00)

Bitno da ne pušta cajke

U našoj galaksiji pronađen još jedan objekt koji emitira čudne radio signale

Čudan radijski signal koji pulsira s udaljenosti od 15.000 svjetlosnih godina mogao bi upućivati na do sada nepoznatu i vrlo neobičnu vrstu zvijezde. Znanstvenici su uočili da GPM J1839-10 svake 22 minute emitira radio valove – što je zapravo vrlo velik razmak između emitiranja, barem u usporedbi s drugim izvorima pulsirajućih radiovalova. Neutronske zvijezde kolabirane su jezgre masivnih zvijezda koje su završile sa svojim vijekom trajanja i izbacile većinu svog materijala u svemir. Preostale jezgre još uvijek su masivnije od Sunca. Ako se zaista radi o magnetaru, neutronskoj zvijezdi s izuzetno jakim magnetskim poljem, to se kosi s našim dosadašnjim razumijevanjem. Science Alert, Znanost