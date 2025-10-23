Nisam ja, nisi ti, nije on, nismo mi. Tko je onda dirao Pipi?

Sok Pipi promijenio je dizajn, poboljšana je receptura, ali ovo bezalkoholno piće i dalje piju u Hajduku kojeg sponzorira Dalmacijavino. Hajdučka Pipi limunada moći će se kupiti maloprodajama Dalmacijavina i trgovačkom lancu Tommy u plastičnim bocama od 0,5 i dvije litre, dok će u staklenom pakiranju od 0,25 l biti dostupna u kafićima.

„Naša je hajdučka limunada već poznat proizvod proizašao iz dugogodišnje suradnje Dalmacijavina i Hajduka. Naš sok na bazi limuna ćete odsad moći naći u novom ruhu s prepoznatljivim hajdučkim elementima. Osim vanjske promjene, izmijenili smo i recepturu na koju smo iznimno ponosni. Očekujte osvježavajuće piće, slatko-gorkog okusa, idealno za ove vruće ljetne dane“, kažu iz Dalmacijavina.

Kao i do sada, kupnjom svakog od navedena tri proizvoda kupci direktno pomažu Hajduku, budući da od svake kupljene boce Hajduk ostvaruje direktan prihod.