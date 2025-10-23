Nasljednici Astrid Lindgren tuže hrvatski napitak „Pipi“ - Monitor.hr
Nisam ja, nisi ti, nije on, nismo mi. Tko je onda dirao Pipi?

Nasljednici Astrid Lindgren tuže hrvatski napitak „Pipi“

Je li splitski proizvođač napitka bez dozvole posegnuo za imenom poznatog lika dječjih romana Pipi Duga Čarapa? Kako javljaju švedski, a i njemački mediji, pravni nasljednici Astrid Lindgren su sada podigli tužbu. Pipi je proizvod Dalmacijavina osmišljen još sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Hrvatski proizvođač Pipija je sad prije par godina zatražio registraciju imena i u Švedskoj i tek sad su pravni nasljednici Astrid Lindgren uopće saznali da se u Hrvatskoj već preko pola stoljeća prodaje napitak imena Pipi – doduše sad bez Dalmacijavina koji je već odavno otišao u stečaj. DW


