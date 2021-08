Al nema rada

Možda zamišljate mišićave, istetovirane muškarce sa željeznim zubima koji se noževima bore za najbolje mjesto uz prozor. No više je to nalik na kineske radne kampove u kojima svi marširaju kao jedan i gdje na svakom ćošku visi kamera. Tu je nadzor stalan i jako je rašireno cinkanje – kaže Aleksej Navaljni o svom boravku u zatvoru u intervjuu za New York Times. Više nema teškog fizičkog rada, no najpoznatiji ruski zatvorenik i vođa oporbe ljut je što je prisiljen osam sati dnevno gledati rusku državnu televiziju i odabrane propagandne filmove u sklopu onoga što ruske vlasti zovu ‘podizanje svijesti’. Jutarnji…