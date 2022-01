Zatvorska pisma

Sud u Moskvi glavnog je ruskog oporbenog političara Alekseja Navalnog osudio na tri i pol godine zatvora, a dok je slušao presudu Navalni potpuno smireno, sa smiješkom na licu, u nekoliko navrata svojoj supruzi koja sjedi u publici upućuje srca. Dok stoji iza zaštitnog stakla, crta joj jedno na staklenoj stijeni, drugi put ga formira prstima…

Alexey Navalny makes a heart gesture as his wife and supporters look on while a Russian court orders the opposition leader to more than two years in a prison camp. https://t.co/q55pftUboA pic.twitter.com/kb5Q7pGrpl

— ABC News (@ABC) February 2, 2021