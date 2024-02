Navik on živi ki zgine pošteno

Iako Navalni u zatvoru nema pristup internetu, pretpostavlja se da ga je izdiktirao svom odvjetniku. Putin nije Rusija. I ako postoji išta u Rusiji na što možete biti najviše ponosni, to je 6824 ljudi koji su privedeni jer su, bez ikakvog razloga, izašli na ulice noseći plakate na kojima piše ‘Ne ratu’, stoji u objavi. Kažu da netko tko nije bio na prosvjedu i ne riskira uhićenje ne može pozivati na prosvjed. Ja sam u zatvoru, tako da mislim da mogu. Ne možemo više čekati. Gdje god da ste, u Rusiji, u Bjelorusiji ili na drugoj strani planeta, izađite na glavni trg u svom gradu svakog dana u 2 popodne. Index

11/12 If in order to stop the war we have to fill prisons and paddy wagons with ourselves, we will fill prisons and paddy wagons with ourselves.

— Alexey Navalny (@navalny) March 2, 2022