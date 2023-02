Udruga posvojitelja djece iz Konga

Već skoro dva mjeseca na sve nas roditelje-posvojitelje i našu djecu iz DR Konga u Hrvatskoj pokrenuta je neviđena javna prozivka. Pozadina ovih napada sustavna je kampanja osoba koje propagiraju fašističke, ksenofobne i rasističke ideje. S gnušanjem odbacujemo inicijative da se naša djeca posebno prebrojavaju i uvrštavaju u posebne registre jer naša djeca su hrvatski državljani. Jako su dobro integrirana i prihvaćena u društvu. No, uslijed medijske hajke počeli su izravni napadi i na njih: po školama, vrtićima, ali i na ulici javno im se dobacuje da su druge boje kože, da su kupljena ili žrtve trgovine ljudima i da su im roditelji međunarodni trgovci djecom. Kod određenog broja naše djece to je nažalost dovelo do socijalnog povlačenja, nesigurnosti i straha. Ovim javnim priopćenjem šaljemo snažnu poruku da su naša djeca centar života naših obitelji te je zaštita njihove dobrobiti i sreće naša najvažnija zadaća. Tportal