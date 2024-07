Isusek, Isusek

Radi se o najranijem rukopisu takozvanog Evanđelja po Tomi o djetinjstvu – takozvanog apokrifnog spisa (nepriznato, Evanđelje dvojbene autentičnosti koje je Crkva zabranila, nikada nije postalo dio biblijskog kanona). Rukopis sadrži fragmente teksta koji opisuje petogodišnjeg Isusa kako se igra pored potoka, gdje pronalazi glinu i od nje oblikuje ptice. Njegov otac Josip ga prekori što radi subotom, s obzirom da je subota kod Židova dan odmora. Na to Isus pljesne rukama i vrapci ožive i odlete. Mladi Isus je navodno bio sklon izljevima bijesa i želji za osvetom. Proklinje drugu djecu koja ga živciraju, plaši ih, oslijepi susjede, pa čak i ubije učitelja koji ga je ukorio. Znanstvenici su dugo raspravljali zašto je Isus prikazan kao „heroj smiješnih i otrcanih vragolija”, kako je jedan autor opisao ove priče. To ne mijenja, kažu, ono što znaju o Isusu, ali što je ujedno dovelo do nesporazuma i polemika. DW