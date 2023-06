Ne žele da plin više bude 'in'

Vodik je visokoenergetsko gorivo, koje višestruko nadmašuje fosilna goriva. Obnovljiv izvor energije jer od njega gorenjem ne nastaje ništa osim vode, a može se koristiti umjesto ugljena ili prirodnog plina za dobivanje željeza i obojenih metala jer je izvrsno reduktivno sredstvo. No kako to u tehnici i tehnologiji obično biva, za primjenu su ključne mane, a ne vrline. Ni najčišća energija, ona zasnovana na vodiku ne može biti sasvim čista. No koja je alternativa? Vodik se ponajviše proizvodi reakcijom metana i vodene pare, pri čemu kao nusproizvod nastaje 9 do 12 kg CO 2 po kilogramu vodika, što je daleko više od proizvodnje vodika korištenjem obnovljivih izvora energije. No, ipak se isplati, kaže Nenad Raos za Bug.