Zujajte nam dugo dugo

Ukupna površina zone odgođene košnje je nešto manja od 6 tisuća četvornih metara. Obuhvaća 9 lokacija u 6 gradskih četvrti. Travnjaci se dijele na one u režimu kratke i duge cvatnje. “Razlika je da će se livade kratke cvatnje kositi 3-4 puta godišnje, a livade duge cvatnje 2-3 puta godišnje, znači bit će drugačiji biljni fond na njima”, pojasnila je Barbara Tomičević, voditeljica projekta, javlja HRT. Najzastupljeniji su crvena i bijela djetelina, stolisnik, trputac, to su sve vrste koje možemo naći na travnjacima i one kao takve proizvode dosta nektara i peludi koji će pomoći tim divljim oprašivačima koji se prate na tim livadama. Prvenstveno muhe lebdjelice, solitarne pčele da imaju cijele godine stanište Projektom se želi podignuti svijest građana o važnosti održivog gospodarenja. Nacional